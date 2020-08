Smart working, ecco chi può continuare fino al 15 ottobre (Di domenica 9 agosto 2020) Smart working, modalità semplificata di comunicazioneSmart working, eccezioni alla proroga al 15 ottobreSmart working, proroghe e disabilitàSmart working, modalità semplificata di comunicazioneTorna su Con la proroga dello stato emergenza al 15 ottobre permane anche la possibilità di far ricorso allo Smart working in forma semplificata Come vanno effettuate le comunicazioni di Smart working a partire dal 1° agosto? A chiarirlo le faq del ministero del Lavoro, che ricordano come la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al ... Leggi su studiocataldi

AlbertoBagnai : Interessante questo utente iscrittosi a febbraio solo per esaltare in modo emozionale e acritico i grandi benefici… - agorarai : 'Quello che abbiamo visto e vissuto ad oggi non è smart working ma un telelavoro male organizzato. Per fare davvero… - agorarai : 'Con lo smart working è più facile vedere chi lavora. Con lo smart working vero in trasparenza si vede il contribut… - lucy37059366 : RT @PaoloZoccoli: Leggo che il Ministero della Salute ci esorta a fare i controlli medici rinviati (da loro). Ma poi rifletto: hanno invent… - AvvCanu : Smart working, ecco chi può continuare fino al 15 ottobre -