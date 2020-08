Serata alcolica nel Lecchese: due interventi del soccorso in provincia (Di domenica 9 agosto 2020) Doppio intervento, nella Serata di sabato, operato dai soccorritori volontari per altrettanti allarmi dettati dall'abuso di sostanze alcoliche. Coinvolte due persone di diverse età, tra cui un giovane. Leggi su leccotoday

MoonBarz_ : @SweetHell_ao3 (continuazione) in sto 4 giorni posso invitare i miei amici da me, fare la serata alcolica ed andare pure in piscina. - Alessia69406712 : Sappiate che ieri sera ho concluso la serata alcolica con un #mojito #8agosto - visionaria_io : @antoniocimaglia Credo che risalga a quei giorni, l'ultima serata alcolica pesante della mia vita ?? - paparanoiaresta : Dopo una serata un po’ troppo alcolica procedo con il piano notturno che sì sviluppa in 3 fasi: Fare la valigia Non… - flickerofhope17 : Domani sera prevedo serata alcolica. La sfida dei miei amici è farmi ubriacare ma ancora non hanno capito che stann… -

Ultime Notizie dalla rete : Serata alcolica Serata alcolica nel Lecchese: due interventi del soccorso in provincia LeccoToday Sfrecciano a 110 all'ora in pieno centro abitato: maxi-multa e ritiro della patente per i due "piloti"

Sei le pattuglie in servizio nelle due serate, con gli agenti che hanno effettuato sopralluoghi mirati soprattutto nei luoghi segnalati dai cittadini e dagli amministratori comunali per fenomeni di di ...

IL COMUNE SOSPENDE LA LICENZA PER DIECI GIORNI ALLA DISCOTECA GATTOPARDO, A RISCHIO LA SERATA CON ELETTRA LAMBORGHINI

Sospensione con effetto immediato della licenza per dieci giorni alla discoteca il Gattopardo di Alba Adriatica. In caso contrario e di non rispetto dell'ordinanza emanata ieri dal Comune, ufficio Sua ...

Sei le pattuglie in servizio nelle due serate, con gli agenti che hanno effettuato sopralluoghi mirati soprattutto nei luoghi segnalati dai cittadini e dagli amministratori comunali per fenomeni di di ...Sospensione con effetto immediato della licenza per dieci giorni alla discoteca il Gattopardo di Alba Adriatica. In caso contrario e di non rispetto dell'ordinanza emanata ieri dal Comune, ufficio Sua ...