Rocky IV, Sylvester Stallone nel video dal set: l'attore lavora alla director's cut (Di domenica 9 agosto 2020) Diffuso un video in cui Sylvester Stallone recita e dirige in una scena tagliata di Rocky IV del 1986: l'attore è al lavoro sulla director's cut del film. Sylvester Stallone sta lavorando ad un nuovo montaggio di Rocky IV, ragion per cui ha diffuso una scena tagliata dell'iconico film del 1986, in cui possiamo vederlo all'opera mentre recita e dirige allo stesso tempo. Stallone è noto per aver interpretato alcuni dei personaggi più iconici di sempre, ma alcuni dimenticano che è stato anche produttore, sceneggiatore e regista svariate volte, ed in particolare per la saga di Rocky. Con il franchise di Creed attualmente in pausa, Sylvester ... Leggi su movieplayer

RegalinoV : Rocky 4, Lundgren a Stallone: “Scrivere e recitare in un film che la gente ama ancora dopo 35 anni è un traguardo s… - RegalinoV : Sorvegliato Speciale: l’omaggio di Stallone nel film a Chuck Wepner “il vero Rocky”. -

Ultime Notizie dalla rete : Rocky Sylvester Rocky IV, Sylvester Stallone nel video dal set: l'attore lavora alla director's cut Movieplayer.it Rocky IV, Sylvester Stallone nel video dal set: l'attore lavora alla director's cut

Diffuso un video in cui Sylvester Stallone recita e dirige in una scena tagliata di Rocky IV del 1986: l'attore è al lavoro sulla director's cut del film. NOTIZIA di JESSICA CAPUTO — 09/08/2020 Sylves ...

Sylvester Stallone, capelli bianchi e jeans neri. L’attore 74enne dà lezioni di stile

Lezione di stile (e di amore) da parte di Silvester Stallone. L’attore di Rambo e Rocky Balboa, 74 anni, ha evaso il look down per una passeggiata con la moglie Jennifer Flavin, 51, un’amica e la figl ...

Diffuso un video in cui Sylvester Stallone recita e dirige in una scena tagliata di Rocky IV del 1986: l'attore è al lavoro sulla director's cut del film. NOTIZIA di JESSICA CAPUTO — 09/08/2020 Sylves ...Lezione di stile (e di amore) da parte di Silvester Stallone. L’attore di Rambo e Rocky Balboa, 74 anni, ha evaso il look down per una passeggiata con la moglie Jennifer Flavin, 51, un’amica e la figl ...