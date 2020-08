Rinnovo Gattuso: domani previsto un incontro con De Laurentiis. I dettagli (Di domenica 9 agosto 2020) Secondo Sky Sport domani è previsto un incontro tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis per discutere del Rinnovo del tecnico Secondo quanto riporta Sky Sport domani nella prestigiosa cornice di Capri andrà in scena un incontro tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis per discutere del Rinnovo del tecnico. L’attuale accordo che lega Gattuso al club azzurro scade nel 2021. Le parti lavoreranno per un biennale (o al massimo per un triennale) cercando di trovare l’intesa definitiva. Durante il faccia a faccia si parlerà, ovviamente, anche di mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

