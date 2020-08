Rientrano a Roma da Malta 8 ragazzi positivi, 1 caso da Ibiza (Di domenica 9 agosto 2020) Otto ragazzi Romani tra i 17 e i 19 anni, rientrati il 7 agosto da Malta, dove sono stati in vacanza per una settimana, sono risultati positivi al coronavirus . Lo comunica la Asl Roma 3. È stato avviato il contact tracing sui contatti stretti che al momento sembrano circoscritti. Un altro caso di positivo di ritorno da Ibiza si è registrato.“La Asl Roma 3 ha comunicato la positivita’ di 8 ragazzi tra i 17 e i 19 anni, rientrati il 7 agosto da Malta, dove sono stati in vacanza per una settimana. E’ stato avviato il contact tracing sui contatti stretti che al momento sembrano circoscritti”. Lo rende noto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, ... Leggi su huffingtonpost

