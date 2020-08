Ragazzo di 19 anni scivola in una profonda gola del torrente e non riesce più a uscire (Di domenica 9 agosto 2020) La stazione del soccorso alpino di Maniago è stata attivata per un intervento sulle acque, questa volta sul torrente Arzino, in località Curnila nel comune pordenonese di Vito d'Asio , dove alcuni ... Leggi su leggo

