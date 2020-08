Ponza, ragazzo di 25 anni trovato morto in un giardino: forse è caduto da un terrazzo (Di domenica 9 agosto 2020) Tragedia sull'isola di Ponza. Un ragazzo di 25 anni è morto poco dopo mezzogiorno probabilmente in seguito a una caduta dalla balaustra di un appartamento o di un terrazzo. Il giovane è morto su colpo. Leggi su leggo

Morte misteriosa di un giovane a Ponza. Questa mattina, poco dopo le 11, ai piedi della recinzione di un'abitazione in via Staglio, nella zona di Santa Maria, è stato trovato il corpo senza vita di un ...Tragedia attorno a mezzogiorno sull'isola di Ponza. Un ragazzo di circa 25 anni, dall'identità al momento sconosciuta, è caduto dalla balaustra di un appartamento o di un terrazzo che si trova in via ...