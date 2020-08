Mattia Marciano ritrova l’amore con Camilla: l’annuncio dell’ex tronista (Di domenica 9 agosto 2020) Mattia Marciano si è fidanzato con la bellissima Camilla, l’ex tronista annuncia la novità su Instagram Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Mattia Marciano, divenuto noto per aver partecipato nei panni di tronista ad una delle passate edizioni del Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A Uomini e Donne l’ex tronista aveva scelto Vittoria Deganello, dopo la trasmissione i due sembravano più innamorati e felici che mai sui social, la loro relazione non è però durata a lungo. Nel giro di pochi mesi i due hanno infatti messo un punto definitivo alla loro storia d’amore. Dopo la rottura con la Deganello, ... Leggi su nonsolo.tv

zazoomblog : ‘Uomini e Donne’ Mattia Marciano esce allo scoperto insieme alla nuova fidanzata: ecco chi è! (Foto) - #‘Uomini… - unbelrumore : Sto male la nuova fidanzata di Mattia Marciano assomiglia un sacco a Vittoria ahaha #uominiedonne - GossipItalia3 : Uomini e Donne, Mattia Marciano si è fidanzato: l’annuncio, chi è Camilla #gossipitalianews -

