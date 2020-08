Juventus, senti Zola: “Pirlo avrà bisogno di supporto” (Di domenica 9 agosto 2020) È alta l'aspettativa creatasi attorno al mondo Juventus. La scelta di Andrea Agnelli ha stupito tutti e l'ex centrocampista bresciano sarà sottoposto ad una pressione non indifferente essendo al debutto assoluto sulla panchina. A propisto di questa scelta è arrivato il commento dell'ex attaccante del Chelsea Zola.Zola: "PIRLO ANDRÀ SUPPORTATO"caption id="attachment 397485" align="alignnone" width="300" Zola (Getty Images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "È un compito non semplice. La Juventus chiede di vincere in un certo modo, ha le giuste risorse ma non sarà facile. La scelta del club è coraggiosa e basata sulla qualità dell'uomo. Pirlo avrà bisogno di essere supportato. Penso comunque che avrà tanto ... Leggi su itasportpress

