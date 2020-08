Grecia: almeno 5 morti e un disperso sull'isola di Evia (Di domenica 9 agosto 2020) ANSA-AFP, - ATENE, 09 AGO - Cinque persone, tra cui un bambino, sono morte e un'altra persona è data per dispersa sull'isola greca di Evia, chiamata anche Eubea, colpita da piogge torrenziali e ... Leggi su corrieredellosport

GRECIA - Cinque persone sono morte e due sono i dispersi dopo che una tempesta improvvisa, violento nubifragio, ha colpito nelle scorse ore l’isola greca di Eubea (Evia) causando inondazione e forti a ...

(ANSA-AFP) - ATENE, 09 AGO - Cinque persone, tra cui un bambino, sono morte e un'altra persona è data per dispersa sull'isola greca di Evia, chiamata anche Eubea, colpita da piogge torrenziali e inond ...

