Gp Brno: super Foggia, primo trionfo in Moto3! Antonelli quarto (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA - Dennis Foggia vince il Gran Premio di Brno di Moto3. Per il pilota italiano si tratta del primo successo in carriera. Una volta conquistata la vetta non l'ha piu' persa. Sul podio in seconda ... Leggi su corrieredellosport

Motorsport_IT : #Moto3 | Moto3, Brno, Libere 3: Fernandez super, ma Fenati è secondo - periodicodaily : GP Brno, FP2 MotoGP: Petronas super, indietro le Ducati #motogpbrno - sowmyasofia : GP Brno, FP2 MotoGP: Petronas super, indietro le Ducati -