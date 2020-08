GP Brno gara MotoGP: Binder, vittoria “orange” (Di domenica 9 agosto 2020) Risultato a sorpresa per la gara MotoGP del GP di Brno. E che sorpresa! Brad Binder sorpassa Franco Morbidelli, e conquista la prima vittoria in carriera. Il sudafricano, alla sua quarta gara in classe regina, regala il primo trionfo per la KTM. Morbidelli finisce secondo, e si aggiudica il primo podio in carriera. Grande battaglia per la terza posizione, che vede prevalere Johann Zarco. Autore della pole, il francese prevale su una penalità, inflittagli per un contatto con Aleix Espargaro. Quinta posizione per Valentino Rossi, appena dietro alla Suzuki di Alex Rins. Va invece male a Fabio Quartararo. Il leader del mondiale soffre probabilmente per la tenuta delle gomme, e precipita fino al settimo posto. Va ancora peggio Maverick Vinales, addirittura 14esimo al traguardo. ... Leggi su sport.periodicodaily

