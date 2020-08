Europa League, sorteggio dei preliminari: al via il 20 agosto, ecco quando toccherà al Milan (Di domenica 9 agosto 2020) La UEFA ha ufficializzato le date concernenti i turni preliminari di Europa League.Il 20 agosto inizieranno ufficialmente gli scontri che determineranno il passaggio al turno preliminare vero e proprio, a scontrarsi intanto le squadre con il ranking più basso. Il Milan sarà l'unica italiana che sarà costretta a superare gli spareggi per accedere ai gironi, i rossoneri entreranno in griglia il 17 settembre nel secondo turno.Tre Penne (SMR) vs Gjilani (KOS)Lincoln Red Imps (GIB) vs Prishtina (KOS)FC Santa Coloma (AND) vs Iskra Danilovgrad (MNE)Engordany (AND) vs Zeta (MNE)Glentoran (NIR) vs HB Tórshavn (FRO)St Joseph's (GIB) vs B36 Tórshavn (FRO)Coleraine (NIR) vs La Fiorita (SMR)NSÍ Runavík (FRO) vs Barry Town United (WAL) Leggi su mediagol

