Colonnello Calcagni | dalla malattia ai 200 km per Maria Assunta Premio e 3 borse di studio Isfoa

Carlo Calcagni Colonnello appartenente al Ruolo d'Onore dell'Esercito Italiano, campione Paralimpico, eroe dei nostri tempi ha racchiuso nel messaggio 'mai arrendersi' il suo vissuto e la sua capacità di affrontare la malattia e le cure devastanti in modo esemplare. Elicotterista e 'vittima del dovere', ammalatosi per causa e fatti di servizio durante la missione Internazionale di pace nel 1996 nei Balcani, in Bosnia, ha saputo trasformare la sua tragedia in forza di volontà e di coraggio riuscendo ad 'ingannare' anche la morte.200 KM PER Maria Assunta – Reduce da due settimane di ricovero in Inghilterra per una setticemia, il Colonnello Carlo Calcagni sarà il protagonista il 15 agosto ... Premio e 3 borse di studio Isfoa

