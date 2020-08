Chiamano una birra con una parola che significa “peli pubici” in maori: la gaffe di una birreria canadese (Di domenica 9 agosto 2020) Un birrificio con sede nel Canada occidentale è stato costretto a scusarsi per aver involontariamente chiamato una birra con una parola maori che significa peli pubici. La Hell’s Basement Brewery di Alberta ha iniziato a commercializzare lo scorso anno Huruhuru, una birra artigianale neozelandese: la scelta del nome era legata al fatto che per i … L'articolo Chiamano una birra con una parola che significa “peli pubici” in maori: la gaffe di una birreria canadese NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Chiamano una birra con una parola che significa "peli pubici" in maori: la gaffe di una birreria canadese

Questa sera avrebbe tifato Napoli, sarebbe stata incollata al televisore per seguire la partita contro il Barcellona. Maya Gargiulo, investita e uccisa in piazza Carlo III, amava il calcio e il Napoli ...

Chi vincerà fra Trump e Biden? Lo svela lo storico Allan Lichtman, che non ha mai sbagliato un pronostico

Allan Lichtman è considerato il Nostradamus delle presidenziali americane. Nel 2016 è stato l’unico a pronosticare la vittoria di Donald Trump e da quando ha cominciato, nel lontano 1984, ha indovinat ...

