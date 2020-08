Bugia al marito e i 20 minuti: che cosa non torna sulla mamma dj (Di domenica 9 agosto 2020) Federico Garau Proseguono senza sosta le ricerche del figlio della donna, di cui neppure i testimoni dell'incidente in autostrada hanno parlato nei loro racconti Che il corpo senza vita della donna rinvenuta nel territorio di Caronia (Messina) appartenga a Viviana Parisi pare non essere più in dubbio, anche se come da prassi, sarà il test del Dna a rivelarlo con assoluta certezza scientifica. Il marito della dj, scomparsa da sei giorni così come il figlio di 4 anni Gioele, ha infatti già effettuato il riconoscimento degli indumenti indossati dalla vittima, che al dito portava ancora la fede nuziale ed al collo una catenina di sua proprietà, ulteriori elementi di conferma. Le ombre, tuttavia, permangono per quanto riguarda ciò che è accaduto dal momento in cui la 43enne si è messa al volante della sua ... Leggi su ilgiornale

SaCe86 : Quella bugia al marito e i testimoni spariti nel nulla. Sei giorni di misteri - angiuoniluigi : RT @repubblica: Quella bugia al marito e i testimoni spariti nel nulla. Sei giorni di misteri - repubblica : Quella bugia al marito e i testimoni spariti nel nulla. Sei giorni di misteri - Marinella57pc : @LidaSezOlbia Fatto da mio marito con tt il ?con dedica x Miluna... nn vi racconto una bugia spero solo vi sia arri… -

Ultime Notizie dalla rete : Bugia marito Quella bugia al marito e i testimoni spariti nel nulla. Sei giorni di misteri Rep Bugia al marito e i 20 minuti: che cosa non torna sulla mamma dj

Che il corpo senza vita della donna rinvenuta nel territorio di Caronia (Messina) appartenga a Viviana Parisi pare non essere più in dubbio, anche se come da prassi, sarà il test del Dna a rivelarlo c ...

Ritrovato il corpo di Viviana, ma del piccolo Gioele ancora nessuna traccia

Viviana e Gioele erano scomparsi, ormai, da cinque giorni. Nel pomeriggio di ieri, è stato ritrovato un cadavere nel bosco di Caronia. I primi dubbi riguardavano il fatto che, nell’area, anche un’altr ...

Che il corpo senza vita della donna rinvenuta nel territorio di Caronia (Messina) appartenga a Viviana Parisi pare non essere più in dubbio, anche se come da prassi, sarà il test del Dna a rivelarlo c ...Viviana e Gioele erano scomparsi, ormai, da cinque giorni. Nel pomeriggio di ieri, è stato ritrovato un cadavere nel bosco di Caronia. I primi dubbi riguardavano il fatto che, nell’area, anche un’altr ...