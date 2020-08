Uomini e Donne, c’è aria di crisi tra un’ex tronista e il fidanzato. (Di sabato 8 agosto 2020) C’è aria di crisi Uomini e Donne è uno dei programmi proposti dalla rete Mediaset più amato dagli italiani. La redazione e Maria De Filippi sanno sempre come appassionarli, dunque riscuotono sempre un enorme successo. Sia i tronisti che i corteggiatori si mettono in gioco per trovare l’anima gemella, anche se spesso l’esito non è quello desiderato. Giulia Cavaglia, per esempio, non ha avuto fortuna con Manuel Galiano. Dopo una settimana ha deciso di interrompere la conoscenza a causa di un suo ipotetico tradimento avvenuto a Ibiza. Subito dopo si è lasciata andare tra le braccia di Francesco Sole, un giovane famoso sul web. Purtroppo sembra che ci sia una crisi per la loro storia d’amore. Ecco l’indizio. Lei è in ... Leggi su kontrokultura

Pontifex_it : Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui,… - matteosalvinimi : Un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato a Bari dopo aver cercato di violentare 4 donne. Grazie alla… - matteosalvinimi : Non smetterò mai di ringraziare donne e uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per tutelare la sicurezz… - sel2by3 : RT @IlReverendo71: [Scienza] Il cervello delle donne è più attivo di quello degli uomini. Uomini: TV figa birra dormire Donne: corteggiam… - sabylamonaca28 : RT @iltrumpo: I magistrati sono uomini e donne pensanti, che come chiunque possono avere idee di destra o di sinistra. Se la maggioranza è… -