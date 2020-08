Superbonus 110%: un’agevolazione che ruotando sul credito d’imposta e le Entrate non trascura nessuno (Di sabato 8 agosto 2020) Superbonus del 110%, a parte per i ‘volponi’ dell’edilizia sempre ben supportati da abili commercialisti (state tranquilli che dove c’è da ‘guadagnare’ loro ci sono sempre, ovviamente non figurando), ma per noi ‘comuni mortali’, sempre indecisi se ‘fare il passo’ – economicamente importante – di ‘allargare’ la camera dei figli, o rifare il bagno di casa, cosa sta a significare? Si tratta di un incentivo che il governo mette a disposizione nell’ambito del dl rilancio, volto proprio a chi, fra di noi, è intenzionato ad apportare delle migliorie alla propria casa. Stamane, proprio per ‘chiarire’ definitivamente le modalità del ‘bonus’ – e per cosa e come agire – stamane Ernesto Maria Ruffini, direttore ... Leggi su italiasera

PaolaTavernaM5S : Promessa mantenuta. Le spese sostenute per la ristrutturazione energetica e antisismica delle nostre case saranno a… - gualtierieurope : Pubblicate le regole e il modello per lo sconto e la cessione del #superbonus 110%. Adesso il pacchetto di misure a… - Agenzia_Entrate : #Superbonus del #110%, ok anche per familiari e conviventi - ACignatta : RT @SforzaFogliani: Sul sito della Banca i provvedimenti che mancavano (Agenzia entrate) per il superbonus 110, resi noti oggi stesso. Tutt… - CarloRollini : RT @SforzaFogliani: Sul sito della Banca i provvedimenti che mancavano (Agenzia entrate) per il superbonus 110, resi noti oggi stesso. Tutt… -