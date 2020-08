Sergio Battelli, il 5 Stelle con la terza media e la passione per il rock che ‘gestirà’ il Recovery fund (Di sabato 8 agosto 2020) Chi è Sergio Battelli, il 5 Stelle con la terza media alla guida della Commissione per politiche dell’Ue alla Camera che gestirà il Recovery fund. I soldi bollenti del Rocovery fund saranno gestiti da Sergio Battelli, un 5 Stelle finito al centro delle polemiche per il suo incarico e il suo curriculum. Il trentasettenne è alla guida della commissione parlamentare che si occupa di Politiche dell’Unione europea. La Commissione che si ritroverà a dover vigilare sui preziosissimi fondi del Recovery fund. Roma 09/09/2019 – Camera dei Deputati voto di fiducia al nuovo Governo / foto Samantha Zucchi/Insidefoto/Image nella ... Leggi su newsmondo

