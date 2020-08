Scuola, online le linee guida per la didattica digitale integrata (Di sabato 8 agosto 2020) AGI - Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato sul proprio sito le linee guida per la didattica digitale integrata (Ddi), previste dal piano per la ripresa di settembre presentato lo scorso 26 giugno e passate al vaglio del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione. Le linee guida sono anche state inviate alle scuole per la loro applicazione. Il documento contiene indicazioni operative affinché ciascun istituto scolastico possa dotarsi, capitalizzando l'esperienza maturata durante i mesi di chiusura, di un piano scolastico per la didattica digitale integrata. In particolare, il piano per la Ddi dovrà essere adottato nelle secondarie di secondo grado anche in previsione della possibile ... Leggi su agi

AGI - Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato sul proprio sito le linee guida per la didattica digitale integrata (Ddi), previste dal piano per la ripresa di settembre presentato lo scorso 26 giugno e passate al vaglio del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.

