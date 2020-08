Salvini contestato a Empoli, lui reagisce così: “Balordi. Andate in cantiere invece di rompere le scatole” (Di sabato 8 agosto 2020) “Casinisti figli di papà”, e, ancora “Balordi”, per finire con “Andate in cantiere invece di rompere le scatole”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Empoli rivolgendosi ad alcuni contestatori presenti in piazza. L'articolo Salvini contestato a Empoli, lui reagisce così: “Balordi. Andate in cantiere invece di rompere le scatole” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Salvini contestato a Empoli, lui reagisce così: “Balordi. Andate in cantiere invece di rompere le scatole” - fattoquotidiano : Salvini contestato a Ventimiglia, lui risponde ai fischi: “Ringrazio anche i 20 figli di papà, ospitino immigrati a… - Che22peace71 : RT @fattoquotidiano: Salvini contestato a Empoli, lui reagisce così: “Balordi. Andate in cantiere invece di rompere le scatole” https://t.c… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Salvini contestato a Empoli, lui reagisce così: “Balordi. Andate in cantiere invece di rompere le scatole” https://t.c… - clikservernet : Salvini contestato a Empoli, lui reagisce così: “Balordi. Andate in cantiere invece di rompere le scatole” -