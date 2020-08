Panchina Juve: Pochettino o Inzaghi le possibili alternative a Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) Mauricio Pochettino o Simone Inzaghi: queste le possibili alternative in caso di addio di Sarri alla Juventus. I dettagli Il destino di Maurizio Sarri appare in bilico dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Lione. I bianconeri hanno vinto 2-1 ma non è bastato: Agnelli ha annunciato che farà le sue valutazioni a mente fredda. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, ci sarebbero già dei contatti in corsa tra la Juventus e l’ex allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino Gianluca Di Marzio, invece, rilancia con forza la candidatura di Simone ... Leggi su calcionews24

romeoagresti : #Sarri: “Ultima sulla panchina della Juve? Con questa domanda si dà dei dilettanti ai nostri dirigenti. Penso di av… - carlolaudisa : La delusione #Juve è nelle riflessioni di #Agnelli : <Valuteremo nei prossimi giorni>. Traballa la panchina di #Sarri - Sport_Mediaset : #Juve: da #Zidane a #Conte, via al casting per la panchina. #Sarri ha il destino segnato: solo i tempi ristretti ve… - 1pasticcere : RT @TUTTOJUVE_COM: Sportmediaset - La Juve sogna Zidane in panchina - Abella32405841 : @crishaone @_ThousandN Un de zerbi, mi fate ridere, è la stesse cosa dell’anno scorso “ma un sarri”? A questi alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Panchina Juve Panchina Juve: spunta l'allenatore che sogna Agnelli, è il suo desiderio top secret Calciomercato.com Juve eliminata dal Lione. Terremoto in società: Inzaghi in panchina e Tare ds? La pazza idea bianconera

L’epoca di Sarri è finita in uno stadio vuoto, sepolto dal silenzio, riempito solo dai fantasmi che l’hanno inseguito per tutto l’anno come una maledizione, i fantasmi del passato, del bel gioco, e de ...

JUVENTUS, Addio Sarri? Ipotesi Inzaghi o P. Sousa

Con l'uscita dalla Champions maturata nella serata di ieri, è tempo di riflessioni su Maurizio Sarri in casa Juventus. L'edizione di Repubblica parla del ventaglio di pretendenti che potrebbe sostitui ...

L’epoca di Sarri è finita in uno stadio vuoto, sepolto dal silenzio, riempito solo dai fantasmi che l’hanno inseguito per tutto l’anno come una maledizione, i fantasmi del passato, del bel gioco, e de ...Con l'uscita dalla Champions maturata nella serata di ieri, è tempo di riflessioni su Maurizio Sarri in casa Juventus. L'edizione di Repubblica parla del ventaglio di pretendenti che potrebbe sostitui ...