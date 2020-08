Nuggets-Jazz, che battaglia! Denver la spunta al secondo overtime: eroico Jamal Murray (Di domenica 9 agosto 2020) Spettacolo fino a tarda notte nella sfida tra Denver Nuggets e Utah Jazz. Servono addirittura due overtime per decidere la sfida che, dopo i 10 minuti di supplementari va ai Denver Nuggets trascinati da Jamal Murray che scende in campo per la prima volta nella bolla di Orlando e firma 23 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, trascinando i suoi anche in debito d’ossigeno. Doppie doppie per Nikola Jokic (30 punti e 12 rimbalzi) e Michael Porter Jr. (23 punti e 11 rimbalzi). I Jazz provano a restare in partita a suon di triple, ma nel finale, orfani di Gobert (22 punti e 13 rimbalzi) fuori per falli, devono arrendersi nonostante un Donovan Michell da 35 punti, 6 rimbalzi e 8 assist.L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

I Denver Nuggets hanno recuperato Jamal Murray, a disposizione per la partita di oggi contro gli Utah Jazz. A causa di un problema al tendine del ginocchio, il giocatore ha saltato le ultime cinque pa ...

ORLANDO - Certi del primo posto a Ovest, i Lakers si concedono una notte di riposo nella "bolla" di Orlando. Ne approfittano gli Oklahoma City Thunder che, grazie a Danilo Gallinari e all'eterno Chris ...

