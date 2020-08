“Non ho più parole…”. Giorgio Manetti ‘a bomba’: l’ex cavaliere di UeD non se ne fa una ragione (Di sabato 8 agosto 2020) Nuove rivelazioni contraddistinte dalla provocazione da parte dell’ex cavaliere di ‘Uomini e Donne’ Giorgio Manetti. Presa di mira ancora una volta la sua ex Gemma Galgani. Su di lei ha parlato molto spesso in passato, ma stavolta l’ha voluta punzecchiare ancora di più. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Mio’ ha innanzitutto detto qualcosa su di sé e in particolare ha risposto alle insistenti voci che lo darebbero nuovamente vicino ad entrare a far parte del dating show di Canale 5. A due anni di distanza dalla sua ultima apparizione nella trasmissione di Maria De Filippi, l’uomo non ha nessuna intenzione di ritornarci. Ha infatti confessato ufficialmente di non voler più tornare nel cast. Anche perché è felicemente fidanzato con la signora ... Leggi su caffeinamagazine

