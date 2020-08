Napoli – Juventus, ipotesi maxi operazione: anche Higuain coinvolto (Di sabato 8 agosto 2020) Il mercato post Covid sarà sicuramente più “creativo” ed economico degli altri. Ecco allora che i club stanno maggiormente pensando a maxi scambi e trattative su più fronti, al fine di risparmiare liquidità economica. Un’operazione del genere può essere intavolata da Napoli e Juventus, il cui asse sta diventando molto caldo. A scrivere dell’operazione, comunque molto … L'articolo Napoli – Juventus, ipotesi maxi operazione: anche Higuain coinvolto Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Juventus Supercoppa Italiana, tre date possibili per Napoli-Juventus NapoliToday Juventus, esonerato Maurizio Sarri

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. Il tecnico toscano durante la mattinata di oggi, 8 agosto 2020, è stato esonerato. Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ...

È #Sarriout: la Juventus esonera il suo allenatore

