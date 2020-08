Napoli, investe ed uccide 15enne in piazza Carlo III (Di sabato 8 agosto 2020) Omicidio stradale a Napoli la notte scorsa, dove una ragazza di 15 anni è stata travolta ed uccisa in piazza Carlo III mentre stava attraversando la strada insieme ad una sua amica, una ragazza di 14 anni.L'esatta dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma stando ad una prima ricostruzione le due giovani stavano attraversando la strada quando una Smart forfour guidata da un ragazzo di 21 anni, forse a velocità sostenuta, le ha colpite in pieno, sbalzando a qualche metro di distanza la 15enne e ferendo la sua amica.La 15enne, residente a Calata Capodichino, è stata dichiarata morta sul posto, mentre la sua amica ha riportato una frattura alla gamba destra e se la caverà con 30 giorni di prognosi. Il 21enne alla guida del mezzo, sotto shock al momento ... Leggi su blogo

infoitinterno : Incidente Napoli, Smart investe ragazze: c’è una vittima - zazoomblog : Incidente Napoli Smart investe ragazze: c’è una vittima - #Incidente #Napoli #Smart #investe - milanvoice_ACM : @lornight1985 @PBPcalcio Juve Inter e Atalanta sono nettamente superiori, partono parecchio avanti, il Napoli può s… - Alvez_Brunno : @futografia Napoli sempre monta um time forte, Dortmund e outro que investe bastante -