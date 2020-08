Messina, hotspot come un colapasta: altri 58 i migranti in fuga (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Zoppi In 18 sono fuggiti dall'hotspot di Messina, mentre a Pozzallo quaranta migranti hanno fatto perdere le loro tracce. Sicilia nel caos Il centro migranti di Messina sembra essere uno scolapasta. Questa notte sono fuggiti altri diciotto migranti dall'hotspot di Bisconte. Sono scattate subito le ricerche da parte delle forze dell'ordine. Carabinieri e polizia sono stati impegnati sino all'alba ma soltanto quattro di essi sono stati rintracciati. Nessun segnale al momento dei restanti nord africani che si sono volatilizzati tra le campagne messinesi. I cittadini sono preoccupati e si pongono numerose domande in merito alle continue fughe dall'hotspot messinese. "Che fine hanno fatto gli ... Leggi su ilgiornale

