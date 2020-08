L’impatto del lockdown sul clima è «trascurabile»: il riscaldamento globale si è ridotto di appena lo 0,01 °C – Lo studio (Di sabato 8 agosto 2020) Durante i mesi di lockdown da Covid-19 era servito un cielo notturno più limpido e un animale selvatico trovato fuori dalla porta di casa a far riflettere su quanto, quel blocco forzato dalle attività antropiche, stesse facendo bene alla natura. Erano stati i dati della riduzione di Co2 nell’aria a farci anche immaginare che, da quel momento in poi, un mondo più rispettoso dell’ambiente sarebbe stato possibile. Una presenza ingombrante quella dell’uomo che è riuscito a comprendere quanto fosse di troppo solo durante un’assenza forzata e inaspettata. Come molti temevano però, la maggior parte delle abitudini nocive per il pianeta sono ripartite insieme al resto del mondo. A questo proposito, la notizia ancora più determinante arriva dalla ricerca scientifica pubblicata su Nature ... Leggi su open.online

