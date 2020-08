Juve, è caos totale! Paratici “contrario”, dimissioni in arrivo? (Di sabato 8 agosto 2020) Non solo Maurizio Sarri. Anche Fabio Paratici potrebbe dire addio alla Juventus a brevissimo. Secondo ‘Sky’ infatti, il direttore sportivo bianconero ha difeso l’operato di Sarri, non considerandolo il principale colpevole della disfatta in Champions. Fu proprio Paratici a sponsorizzare il tecnico di Figline la scorsa estate e adesso potrebbe rassegnare le dimissioni. In crescita, dice ‘Sky’, le quotazioni di Federico Cherubini come nuovo ds. Sarri esonerato dalla Juventus, adesso è UFFICIALE!L'articolo Juve, è caos totale! Paratici “contrario”, dimissioni in arrivo? CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. Quei “dilettanti” dei dirigenti bianconeri, a partire dal presidente Andrea Agnelli, gli hanno dato il benservito neanche 24 ore dopo l’eliminazio ...

