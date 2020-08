Giovanna Botteri: "Speravo che la Rai scegliesse me per la corrispondenza da Bruxelles" (Di sabato 8 agosto 2020) E' stato ed è tuttora uno dei volti del giornalismo su cui i telespettatori si affidano per apprendere le ultime sull'emergenza legata al Coronavirus dalla capitale della Cina, Pechino. Giovanna Botteri, corrispondente estera per la Rai ha raccontato e vissuto i mesi più duri della pandemia direttamente sui luoghi in cui il Covid si è espanso a macchia d'olio, durante l'inverno.Per la giornalista, dopo un periodo decisamente impegnativo fatto di impegni e dirette fiume, adesso è tempo di staccare la spina, dedicarsi ad un periodo di vacanze di ritorno in Italia dalla sua famiglia e ricaricare le pile in vista di una nuova lunga stagione. pubblicato su TVBlog.it 08 agosto 2020 22:03. Leggi su blogo

