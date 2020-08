Gattuso tra piano tattico e la solita etichetta: "Contropiede all'andata? E' palleggio dal basso!" (Di sabato 8 agosto 2020) Il calcio italiano fatica a comprendere Rino Gattuso, un tecnico che ama l'organizzazione difensiva, difendendo con compattezza e chiedendo un sacrificio agli esterni d'attacco, ma che poi fa partire l'azione dal basso, come solo le grand ... Leggi su tuttonapoli

L'allenatore azzurro in conferenza stampa: "Non dobbiamo avere paura, il fatto che non ci sia il pubblico può essere un vantaggio. Se Lorenzo non starà al massimo, non giocherà" BARCELLONA - "Sappiamo ...

Il calcio italiano fatica a comprendere Rino Gattuso, un tecnico che ama l'organizzazione difensiva, difendendo con compattezza e chiedendo un sacrificio agli esterni d'attacco, ma che poi fa partire ...

