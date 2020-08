Esclusiva: Zibert dalla Reggina alla Turris, siamo in dirittura (Di sabato 8 agosto 2020) Urban Zibert è a un passo dalla Turris. Trattativa in stato avanzato, ormai a un passo dalla definizione, per il trasferimento del centrocampista sloveno classe 1992 dalla Reggina al club campano. siamo ormai a un passo dalle firme, scambio di documenti in corso. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

