Disastro ambientale a Mauritius, tonnellate di carburante in mare da petroliera arenata (Di sabato 8 agosto 2020) On today's, Aug 7th, imagery, the ship is leaking a considerable amount of oil into the ocean & the oil slick is drifting northwest to the shore. pic.twitter.com/YZRJ1Cx35t - Maxar Technologies, @... Leggi su repubblica

Corriere : Mauritius, cargo si incaglia e perde petrolio nell’oceano: rischio di disastro ambientale - greenMe_it : Disastro ambientale alle Mauritius: tonnellate di carburante riversate in mare - Agenzia_Italia : Nave giapponese incagliata a Mauritius, si rischia disastro ambientale - IlSedutomulo : Disastro ambientale a #Mauritius, tonnellate di carburante in mare da petroliera arenata. Non ce la facciamo propr… - repubblica : Disastro ambientale a Mauritius, tonnellate di carburante in mare da petroliera arenata [aggiornamento delle 14:25] -