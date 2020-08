Coronavirus: Conte firma il nuovo Dpcm (Di sabato 8 agosto 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato questa mattina il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto al Coronavirus. Le disposizioni, si legge nel provvedimento, “si applicano dalla data del 9 agosto in sostituzione di quelle del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 e sono efficaci fino al 7 settembre 2020”.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

