“Ce l’ho anche io!”. Andrea Delogu stupisce tutti: si alza la gonna e la mostra in tv (a La vita in diretta) (Di sabato 8 agosto 2020) Chi aveva delle riserve su Andrea Delogu e Marcello Masi alla guida dell’edizione estiva de ‘La vita in diretta’ si è dovuto ricredere. Le critiche delle prime giornate, con tanti fan che chiedevano alla coppia di conduttori più leggerezza e meno cronaca nera, è stata rispedita al mittente dal dato auditel che continua a premiare i due conduttori. Merito di un format rodato e dalla verve dei due conduttori, protagonisti di simpatici siparietti che spezzano la monotonia e tengono compagnia ai telespettatori italiani. Terminata infatti la versione ‘classica’ del programma a fine giugno scorso, Marcello Masi ed Andrea Delogu hanno preso le redini di quella ‘estiva’. Che, giorno dopo giorno, ci regala delle emozioni davvero ... Leggi su caffeinamagazine

