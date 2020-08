Capello: "La differenza l'ha fatta la prestanza fisica dei difensori del Barça" (Di sabato 8 agosto 2020) Fabio Capello ha commentato a caldo ai microfoni di Sky Sport Barcellona-Napoli: "Bella partita del Barcellona che ha giocato con molta umiltà e qualità, peccato che Mertens all'inzio non ha sfruttato l'occasione colpe ... Leggi su tuttonapoli

Capello, il prep. dei portieri: “Camp Nou vuoto un vantaggio, serve ingabbiare Messi e non avere paura”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”di è intervenuto Franco Tancredi, preparatore dei portieri di Fabio Capello: "Camp Nou senza pubblico vantaggio per il Napoli? Un piccolo ...

