Barbara D’Urso: svelata la data del ritorno in tv (Di sabato 8 agosto 2020) Barbara D’Urso torna in onda il prossimo 7 settembre. Ci torna con Pomeriggio Cinque, il programma quotidiano in onda dalle 17.15 alle 18.45, dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia del Biscione. Per la Regina di Canale 5 sarà l’inizio di una nuova ricca e impegnativa stagione televisiva… Ci siamo, il conto alla rovescia è cominciato. Barbara D’Urso tra poco meno di un mese tornerà in onda, saràArticolo completo: Barbara D’Urso: svelata la data del ritorno in tv dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

zazoomblog : Con l’intimo in bella vista. Barbara D’Urso il ‘vedo non vedo’ (a 60 anni) fa centro: record di like - #l’intimo… - Lucilla_888 : RT @Lunadargento5: In pochi minuti l apocalisse, ovvio il sindaco é a viddanilandia a fare granite mica può pensare a mettere in sicurezza… - perrero_s : RT @Lunadargento5: In pochi minuti l apocalisse, ovvio il sindaco é a viddanilandia a fare granite mica può pensare a mettere in sicurezza… - JontripJohn : @gippu1 Gli ultimi scudetti la Juventus li avrebbe vinti anche se ad allenarla fosse stata Barbara D'Urso... - marin_cdm : RT @Lunadargento5: In pochi minuti l apocalisse, ovvio il sindaco é a viddanilandia a fare granite mica può pensare a mettere in sicurezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia