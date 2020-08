Annullato il concorso Cotral per 100 autisti. Palozzi annuncia un'interrogazione e accusa Zingaretti (Di sabato 8 agosto 2020) Adriano Palozzi di Cambiamo! interviene sulla questione dell'annullamento del concorso indetto dalla Cotral spa per 100 autisti: "Si rimane abbastanza perplessi - scrive il consigliere regionale del Lazio - rispetto ai particolari stampa che stanno emergendo in merito al concorso, indetto dalla Cotral spa, per la ricerca di 100 nuovi autisti da assumere nel proprio organico. Il bando di selezione sarebbe stato Annullato dalla azienda regionale a causa di presunte illiceitá in merito alle attestazioni e alle dichiarazioni relative alla conoscenza della lingua inglese da parte di alcuni candidati. Siamo di fronte a una vicenda perlomeno poco chiara, in perfetto stile Cotral, che necessita di chiarezza e trasparenza amministrativa, ... Leggi su iltempo

