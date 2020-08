Zona Rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, Conte disse: «Il verbale del Cts? Io non l’ho mai visto» (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Comitato tecnico scientifico consigliò l’istituzione di una Zona Rossa nei Comuni di Alzano e Nembro. Ma alla raccomandazione seguirono giorni fatali, nei quali quel provvedimento non venne deciso. E ai magistrati — scrivono Marco Imarisio, Simona Ravizza e Fiorenza Sarzanini — Conte disse di non aver mai ricevuto quel verbale Leggi su corriere

ricpuglisi : Tra quanti secondi @GiuseppeConteIT viene convocato dal Parlamento per giustificare la scelta di una Zona Rossa per… - borghi_claudio : Ahi ahi giuseppi... Servono 'misure restrittive', l'appello inascoltato degli esperti per la zona rossa ad Alzano… - HuffPostItalia : Il Cts raccomandò la zona rossa per Alzano e Nembro il 3 marzo ma il Governo non l'adottò mai - Massimo59622428 : RT @boni_castellane: Avete voluto far chiudere le poche aziende del sud perché non avete saputo valutare la situazione malgrado il parere d… - RaiNews : #lockdown il Comitato tecnico scientifico, nella riunione del 3 marzo propose di 'adottare le opportune misure rest… -