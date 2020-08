Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 10:30 (Di venerdì 7 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2020 ORE 10.20 SIMONE PAZZAGLIA NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON L’A1 DOVE SULLA TRATTA FIRENZE Roma TROVIAMO 3 KM DI CODE IN DIMINUZIONE PER VEICOLO IN FIAMME TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE SEMPRE SULL’A1 TRATTA Roma NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEGNALIAMO CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE GIÀ DA VIA DEL TECNOPOLO A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SU VIA DELLA SOLFARATA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE MONACHELLE SULLA SR630 AUSONIA CODE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL ... Leggi su romadailynews

