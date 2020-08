Vader Immortal: il trailer svela la data di uscita su PlayStation VR (Di venerdì 7 agosto 2020) Vader Immortal, il progetto che sfrutta la realtà virtuale per regalare un'esperienza unica ai fan di Star Wars, ha una data di uscita su PlayStation VR. Vader Immortal, di cui è stato diffuso un nuovo trailer, arriverà su PlayStation VR il 25 agosto. Il video promozionale mostra qualche sequenza delle avventure in cui i fan della saga di Star Wars possono immergersi grazie alla tecnologia, ritrovandosi alle prese con Darth Vader e con combattimenti con le spade laser. I tre episodi che compongono Vader Immortal: A Star Wars VR Series saranno disponibili al prezzo di 29.99 dollari e sono stati realizzati da ILMxLAB grazie alla collaborazione con Lucasfilm Story ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Vader Immortal: il trailer svela la data di uscita su PlayStation VR - zazoomblog : Vader Immortal: A Star Wars VR Series ha una data di uscita per PlayStation VR - #Vader #Immortal: #Series #uscita - GamingToday4 : Vader Immortal: A Star Wars VR Series, trailer di lancio e data di uscita su PS4 - zazoomblog : Vader Immortal: A Star Wars VR Series ha una data di uscita per PlayStation VR - #Vader #Immortal: #Series #uscita - Eurogamer_it : #VaderImmortal annunciato per #PlayStationVR durante lo #StateOfPlay ecco la data di uscita. -