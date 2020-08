Un Posto al Sole, chi è Germano Bellavia? Età, Vita Privata e Curiosità dell'interprete di Guido Del Bue (Di venerdì 7 agosto 2020) Consociamo meglio la carriera e la Vita Privata di Germano Bellavia, il simpatico attore che interpreta Guido Del Bue nella soap opera partenopea Un Posto al Sole. Leggi su comingsoon

_beckiss_ : “il posto più bello del mondo l’ho visto ed erano i tuoi occhi col riflesso del sole” ma “ho visto il posto più bel… - deanhogws : Avevo trovato un meraviglioso posto all'ombra, solo che c'era un cartello di divieto di sosta per l'8 agosto e quin… - chierici1950 : @UmbertoNew @RenatoLega Eh,ma da mo' che l'unica laurea che garantisce il posto al sole è quella in Raccomandazione. - zazoomblog : Un Posto al Sole morto Marco Malpelle: stroncato a 30 anni da un tumore. Il ricordo di Riccardo Ferri - #Posto… - Wlajuventus36 : RT @Arianna5422: Migranti hanno mangiato i miei cani. Caos a Lampedusa La Bellanova: venite, venite! C’è posto per tutti! Mangiare, dormir… -