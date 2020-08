Temptation Island: Manila Nazzaro torna a parlare dell’ex marito, Lorenzo Amoruso delle sue riflessioni su un figlio (Di venerdì 7 agosto 2020) Manila e Lorenzo hanno rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui hanno raccontato le loro paure e che cosa è cambiato nel loro rapporto Temptation Island: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso protagonisti indiscussi Una delle coppie vip della settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia è stata quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La conduttrice e l’ex calciatore hanno una relazione da tre anni. Per lei è stato molto importante Lorenzo per credere di nuovo nell’amore ma voleva qualche passo più concreto da parte sua. Nel villaggio ... Leggi su kontrokultura

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - clikservernet : Temptation Island, incendio nell’hotel in Sardegna che ospita le coppie e la produzione: trovata una lettera con mi… - Noovyis : (Temptation Island, incendio nell’hotel in Sardegna che ospita le coppie e la produzione: trovata una lettera con m… - FQMagazineit : Temptation Island, incendio nell’hotel in Sardegna che ospita le coppie e la produzione: trovata una lettera con mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island, incendio doloso nell'hotel che ospita coppie e produzione del reality la Repubblica Temptation Island, incendio nell’hotel in Sardegna che ospita le coppie e la produzione: trovata una lettera con minacce

Tanta paura da parte del personale e gli ospiti per le fiamme divampate la notte scorsa all’hotel Is Morus di Pula, la base logistica del reality di Canale 5 “Temptation Island”. È stata ritrovata sul ...

Incendio nel villaggio che ospita il set di Temptation Island

A fuoco il villaggio che ha ospitato il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Il 6 agosto, l’Is Morus Relais, che si trova a Santa Margherita di Pula, è stato danneggiato dalle fiamme. I Vigili ...

Tanta paura da parte del personale e gli ospiti per le fiamme divampate la notte scorsa all’hotel Is Morus di Pula, la base logistica del reality di Canale 5 “Temptation Island”. È stata ritrovata sul ...A fuoco il villaggio che ha ospitato il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Il 6 agosto, l’Is Morus Relais, che si trova a Santa Margherita di Pula, è stato danneggiato dalle fiamme. I Vigili ...