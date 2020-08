Shakhtar-Basilea, formazioni e dove vederla (Di venerdì 7 agosto 2020) Shakhtar Donetsk e Basilea si affronteranno il prossimo martedì per i quarti di finale di Europa League. Il match della Veltins Arena vedrà di fronte due ottime squadre, recentemente galvanizzate dalle prestazioni offerte negli ottavi. La vincente dell’incontro affronterà una tra Bayer Leverkusen e Inter. Il match sarà visibile su Sky Sport a partire dalle ore 21.00. Come arriva lo Shakhtar Donetsk Gli ucraini hanno eliminato con facilità i tedeschi del Wolfsburg, danneggiati dalle due reti subite all’andata. Il risultato complessivo, un roboante 5-1, permette gli uomini di Luis Castro di arrivare ottimisti contro il Basilea. L’intenzione è quella di ripetere il momento magico della stagione europea 2008-2009 in cui gli ucraini di Lucescu alzarono ... Leggi su sport.periodicodaily

Shakhtar Donetsk e Basilea si affronteranno il prossimo martedì per i quarti di finale di Europa League. Il match della Veltins Arena vedrà di fronte due ottime squadre, recentemente galvanizzate ...

Terminati i campionati nazionali, anche le coppe europee, dopo la lunga pausa per la pandemia coronavirus, si apprestano ad avviarsi alla conclusione, per poter assegnare i titoli, anche in questa tri ...

