Sconcerti | “Sarri è troppo diretto | la Juventus non è il posto adatto per lui”

Il giornalista Mario Sconcerti ha espresso la sua opinione in merito alla scelta della Juventus di puntare su Maurizio Sarri ai microfoni di TMW Radio: "Culturalmente non ha il fisico per un ruolo del genere. E' una persona eccessivamente diretta e si trova in un posto inadeguato per lui. Pochi anni fa Agnelli aveva rassicurato Allegri a poche giornate dalla fine e invece poi lo ha esonerato. Credo che se questa Juve modesta non passasse il turno contro il Lione la società si cautelerà in qualche modo".

