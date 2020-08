Rousseau e doppio mandato, i due bubboni dentro il Movimento (Di venerdì 7 agosto 2020) AGI - "La mina del doppio mandato? Prima o poi scoppierà anche questo 'bubbone'". È una espressione un po' colorita quella che utilizza un 'big' M5s ma che la dice lunga sulla tensione interna nel Movimento, già messo a dura prova dal braccio di ferro con gli alleati sui dossier e dall'esito della partita sulle presidenze di commissioni. Il sospetto, in realtà da tempo ormai, è che Casaleggio voglia, mantenendo questa regola, salvaguardare "solo - dice la stessa fonte - i suoi 'sodali'", ovvero Di Battista e 'salvare' con uno stratagemma la Raggi. Ma non è questo (almeno per ora) il nodo del contendere nel Movimento, anche se c'è la spinta da piu' parti nel cambiare uno dei 'dogmi' M5s. Sotto traccia è sempre ... Leggi su agi

Hurricanepolym1 : @vitocrimi Dirette streaming, Rousseau, doppio mandato, no Mes , no immigrazione , scatoletta di tonno...vi hanno sostituito coi #visitors? - mio_piu : RT @SalvoSalento: @luigidimaio L'Impeachment? Lo avete messo via assieme allo Streaming, al doppio Mandato, al Voto su Rousseau, a Bibbiano… - SalvoSalento : @luigidimaio L'Impeachment? Lo avete messo via assieme allo Streaming, al doppio Mandato, al Voto su Rousseau, a Bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Rousseau doppio Dalla trasparenza al doppio mandato: tutti i princìpi grillini calpestati dai grillini ilGiornale.it Rousseau e doppio mandato, i due bubboni dentro il Movimento

AGI - "La mina del doppio mandato? Prima o poi scoppierà anche questo 'bubbone'". È una espressione un po' colorita quella che utilizza un 'big' M5s ma che la dice lunga sulla tensione interna nel Mov ...

Ira M5s: dove andiamo? E Di Maio parla d'altro per nascondere i guai

Il M5s è una nebulosa informe, dove da dietro la foschia si intravede la sagoma dell'ultima bandiera rimasta: il taglio dei parlamentari. Così nel day after delle dimissioni minacciate dal ministro Vi ...

AGI - "La mina del doppio mandato? Prima o poi scoppierà anche questo 'bubbone'". È una espressione un po' colorita quella che utilizza un 'big' M5s ma che la dice lunga sulla tensione interna nel Mov ...Il M5s è una nebulosa informe, dove da dietro la foschia si intravede la sagoma dell'ultima bandiera rimasta: il taglio dei parlamentari. Così nel day after delle dimissioni minacciate dal ministro Vi ...