Roma, shock per due minorenni in via Collatina: adescati da un extracomunitario che voleva del sesso dalla giovane (Di venerdì 7 agosto 2020) Attimi di paura e shock per due giovani ragazzi minorenni che martedì 4 agosto sono stati ‘adescati’ da un uomo che pretendeva del sesso dalla ragazzina. I giovani, lei 14 anni e lui 13, stavano aspettando l’autobus alla fermata di Via Collatina quando un uomo extracomuniario e senza fissa dimora gli ha importunati. L’uomo si è spogliato, ha iniziato ad urinare ed a mimare una prestazione sessuale avvicinandosi alla ragazza. I due spaventati hanno chiamato la polizia: al suono delle sirene l’aggressore si è dato alla fuga sul primo autobus. Gli agenti sono tuttavia riusciti ad acciuffarlo e quando lo hanno preso, il malvivente oltre ad avere ancora i pantaloni abbassati ha aggredito gli uomini della polizia. Condotto in commissariato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

repubblica : Roma, 'L'omosessualità è una malattia, causata anche dai vaccini: lo dicono i biologi'. Le frasi shock del consigli… - fanpage : Dichiarazioni omofobe gravissime - CorriereCitta : Roma, shock per due minorenni in via Collatina: adescati da un extracomunitario per voleva del sesso dalla giovane - NicolaSabbion : RT @marco_sampietro: @docdrugztore Qui c'è è tutto il file audio del suo intervento, capolavoro. - rep_roma : Roma, 'L'omosessualità è una malattia, causata anche dai vaccini: lo dicono i biologi'. Le frasi shock del consigli… -