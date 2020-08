Preso in pieno da un’auto, muore a 56 anni. Roberto, noto a tutti: “Sempre col sorriso” (Di venerdì 7 agosto 2020) L’incidente è accaduto intorno alle 13 di giovedì 6 agosto 2020, in via Equilio al Lido, che collega piazza Drago alla rotonda dello stadio Armando Picchi. La vittima del sinistro corrisponde al nome di Roberto Borella, titolare dell’Hotel Trento a Jesolo. Secondo le prime ricostruzioni Borella stava percorrendo la via in sella alla sua Vespa 250 in direzione dell’impianto sportivo mentre l’auto, una Bmw Serie 1, arrivava nel senso contrario. Il forte impatto lo ha fatto sbalzare dalla sella della moto e lo ha scaraventato a terra. Un incidente che ha segnato la fine di Roberto Borella, lasciando un grosso vuoto nella famiglia e in tutti i cari della vittima. (Continua dopo le foto) I soccorritori del 118 sono intervenuti immediatamente, in seguito ad una celere chiamata. Una volta arrivati sul ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Preso pieno Britney Spears, il padre Jamie furioso col movimento #FreeBritney: “È una buffonata” Il Fatto Quotidiano Ford, da ottobre Jim Farley nuovo presidente e ad. Prende il posto di Hackett che ha guidato azienda dal 2017

DETROIT - A partire dal prossimo primo ottobre, Jim Farley sarà il successore di Jim Hackett in qualità di presidente e amministratore delegato della Ford Motor Company. Il numero uno che ha guidato l ...

