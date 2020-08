No, questo video non mostra un drone che sgancia una bomba su Beirut (Di venerdì 7 agosto 2020) Il 5 agosto su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un drone in volo mentre sgancia un oggetto. Le immagini sono accompagnate da un commento in cui si afferma che la grande esplosione avvenuta nel porto di Beirut il 4 agosto, in Libano, non può essere stata dovuta solo a un incidente. La causa invece sarebbe una bomba sganciata dal drone ripreso. A corroborare questa affermazione viene anche pubblicata una foto che mostra un oggetto in cielo, poco prima della grande esplosione. questo è un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Post su Facebook pubblicato il 5 agosto 2020 – Fuori contesto Il video oggetto della nostra analisi è vero, ma ... Leggi su facta.news

