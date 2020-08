Nitr0 verso il ritiro. Team Liquid verso una nuova Line Up (Di venerdì 7 agosto 2020) ' Sappiamo quanto le notizie di questi giorni, riguardanti la nostra squadra di Counter Strike: Global Offensive, abbiano preso moltissime persone alla sprovvista" - Introduce Steve Arhancet durante ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Nitr0 verso

Corriere dello Sport

“Sappiamo quanto le notizie di questi giorni, riguardanti la nostra squadra di Counter Strike: Global Offensive, abbiano preso moltissime persone alla sprovvista" - Introduce Steve Arhancet durante un ...Dire addio non è mai stato semplice per nessuno. Neanche per chi ha fatto della propria passione, una carriera ricca di successi come Nicholas “nitr0” Cannella, capitano della squadra Nord Americana: ...